-FIFA'DA BİN HAMMAM VE WARNER'A RÜŞVET SORUŞTURMASI ZÜRİH (A.A) - 25.05.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA), gelecek ayki başkanlık seçiminin adaylarından Muhammed Bin Hammam ve başkan yardımcısı Jack Warner hakkında, seçim için rüşvet verdikleri iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. FİFA'nın açıklamasında, Katarlı Bin Hammam ve Warner'ın 29 Mayıs pazar günü FİFA merkezinde kurumun etik komisyonu tarafından dinleneceği belirtildi. Açıklamaya göre, rüşvet iddiaları, Bin Hammam'ın 10-11 Mayıs'ta Karayip Futbol Federasyonları Birliği yetkilileriyle yaptığı görüşmeyle ilgili olarak ortaya atıldı. Soruşturma çerçevesinde Karayip Futbol Federasyonları Birliğinden 2 yetkili de sorgulanacak. Bin Hammam, FİFA Başkanı Sepp Blatter'a 1 Haziran'daki başkanlık seçiminde rakip olmuştu.