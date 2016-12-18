FIFA Yılın En İyi Taraftarı Ödülü’nü kim kazanacak?

Dünya futbolunun patronu, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), geleneksel olarak düzenlediği yılın en iyileri ödüllerine taraftarlığı yücelten yeni bir kategori ekledi. 2016 yılından itibaren bir taraftar veya taraftar grubu tarafından gerçekleştirilen etkileyici eylemlerden birisi ‘En İyi Taraftar Ödülü (FIFA Fan Award)' ile onurlandırılacak. FIFA'nın dünyanın en iyi taraftar eylemi kategorisinde oylama sunduğu adaylar arasında Liverpool, Dortmund ile Den Haag taraftarları bulunuyor.

FIFA, değerlendirme dönemi olarak 1 Ocak ile 15 Ekim tarihlerini belirleyerek tüm dünyada taraftarlar tarafından sunulan akılda kalıcı eylemleri inceleyip ön elemeye yaptı ve resmi web sayfası FIFA.com aracılığıyla üç olayı futbolseverlerin oyuna sundu. Oylama, 9 Ocak 2017 tarihinde sona erecek ve birinciliği kazanan eylem, 12 Ocak 2017 tarihinde 'FIFA Yılın En İyi Taraftarı Ödülü' ile taçlanacak.

İndigo dergisinden Koray Erdivanlı'nın haberine göre futbolseverlerin oylamasına sunulan üç eylem şöyle:

ADO Den Haag taraftarları

Feyenoord 3-1 ADO Den Haag (2016-17 Hollanda Ligi) / 11 Eylül 2016

Lahey’in sarı-yeşil formalı ADO Den Haag kulübü bugüne kadar futbol sahasında büyük bir zafere imza atamamış olsa da kulübün taraftarları Rotterdam’ın ünlü De Kuip Stadyumu’nda gerçekleştirdikleri eylem ile tüm sporseverlerin kalplerini okşadılar; maçın başlama düdüğünün çalmasıyla yanlarında getirdikleri oyuncakları aşağı tribünde oturan küçük taraftarlara attılar.

Küçük taraftarlar, Rotterdam’ın Sofya Çocuk Hastanesi’nden maça konuk olarak gelen hasta çocuklardı. Den Haag taraftarlarının futbol tribünlerinden tüm dünyaya yolladığı sevgi mesajı tüm futbol dünyasının dikkatini cezbetti.

Borussia Dortmund ile Liverpool taraftarları

Liverpool – Borrussia Dortmund: 4-3 (2015-16 EUFA Avrupa Ligi, Çeyrek Final Maçı) / 14 Nisan 2016

Anfield’a gitsin gitmesin, tüm futbolseverler Liverpool tribünlerinde hiç durmadan yankılanan ‘You’ll Never Walk Alone (Hiçbir Zaman Yalnız Yürümeyeceksin)’ şarkısını çok iyi bilerler. Borussia Dortmund taraftarları ile Liverpool taraftarları Hillsborough faciasının 27. yıldönümü anısına, 60’lı yıllardan günümüze kadar gelen bu özel marşı hep beraber söylediler, İngiliz futbolunun o acı gününü andılar, Hillsborough Stadyumu’nun yeşil çimenlerini gözyaşlarına boğdular. Şarkı, birkaç dakika sürse de İngiliz ve Alman taraftarların futbol dünyasına verdiği mesaj unutulmadı.

İzlandalı taraftarlar

Fransa – İzlanda: 5-2 (UEFA Euro 2016 Çeyrek Final Maçı) / 3 Temmuz 2016

İzlandalı taraftarların büyüleyici bir koreografiyle sunduğu destek çığlıkları UEFA Euro 2016’nun unutulmaz simgelerinden biri oldu. İzlanda, çeyrek finalde elense de tüm dünyayı etkileyen tribünleri sayesinde şampiyonanın parlayan yıldızları arasına girdi. Taraftar ve oyuncuları ahenk içerisinde biraraya getiren bu ilginç tezahürat şampiyonada yer alan diğer takımların taraftarları tarafından da benimsenmişti.

Sporda tribünde kazanmak da mümkündür

2016 yılı boyunca ödüle aday gösterilmese de iz bırakan çok sayıda eylem gerçekleştirildi. Bu tip olaylar insan doğasının vazgeçilmezlerinden olan kazanma duygusuna farklı bir anlam katar. Sporda yalnızca sahada değil, tribünde de kazanabilirsiniz. Taraftarlarımız ağza alınmayacak küfürlerle dolu, utandırıcı tezahüratlar geliştirmek yerine FIFA’nın önerdiği bu asil bakışı kazanmak için çaba göstermelidir. Türk sporunun gelişimi bu uygar bakış açısını kazanmaktan geçiyor.