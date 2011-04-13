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Spor

FIFA TÜRKİYE'Yİ 2 BASAMAK YÜKSELTTİ ANKARA (A.A)

13 Nisan 2011 15:38

-FIFA TÜRKİYE'Yİ 2 BASAMAK YÜKSELTTİ ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye, 2 basamak yükselerek 30. sırada yer aldı. FIFA'nın internet sayfasında yayımlanan listede Türkiye, 795 puanla 30. sıraya yükselirken, İspanya 1857 puanla listenin zirvesindeki yerini korudu. Hollanda'nın 1702 puanla ikinci sırada gösterildiği listede iki basamak yükselen 1425 puanlı Brezilya 3. sırada yer aldı. Listedeki ilk 10 takım ve puanları şöyle: 1- İspanya        1857 2- Hollanda       1702 3- Brezilya       1425 4- Almanya        1386 5- Arjantin       1276 6- İngiltere      1163 7- Uruguay        1094 8- Portekiz       1052 9- İtalya         1019 10- Hırvatistan    991

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