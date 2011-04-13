-FIFA TÜRKİYE'Yİ 2 BASAMAK YÜKSELTTİ ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye, 2 basamak yükselerek 30. sırada yer aldı. FIFA'nın internet sayfasında yayımlanan listede Türkiye, 795 puanla 30. sıraya yükselirken, İspanya 1857 puanla listenin zirvesindeki yerini korudu. Hollanda'nın 1702 puanla ikinci sırada gösterildiği listede iki basamak yükselen 1425 puanlı Brezilya 3. sırada yer aldı. Listedeki ilk 10 takım ve puanları şöyle: 1- İspanya 1857 2- Hollanda 1702 3- Brezilya 1425 4- Almanya 1386 5- Arjantin 1276 6- İngiltere 1163 7- Uruguay 1094 8- Portekiz 1052 9- İtalya 1019 10- Hırvatistan 991