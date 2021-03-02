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Spor

FIFA sordu: Hagi mi, Alex mi?

02 Mart 2021 18:06

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane oyuncuları Alex de Souza ile Gheorghe Hagi'nin Süper Lig performanslarına ilişkin oylama başlattı.

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