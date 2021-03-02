FIFA sordu: Hagi mi, Alex mi?

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane oyuncuları Alex de Souza ile Gheorghe Hagi'nin Süper Lig performanslarına ilişkin oylama başlattı.

FIFA'nın Twitter hesabından başlatılan oylamada, efsane "10 numaralar" arasında gösterilen Galatasaraylı Gheorghe Hagi ile Fenerbahçeli Alex de Souza'nın Süper Lig'de forma giydiği dönemlerdeki performansının değerlendirilmesi istendi. Gün boyu devam edecek oylamaya, 289 bine yakın futbolsever katıldı. Oyların yüzde 52,9'unu alan Alex, oylamada şu an itibarıyla ilk sırada yer alıyor. 1996 yılından 2001 yılına kadar Galatasaray forması giyen Hagi 192 karşılaşmada 71 gol attı. 2004-2012 sezonları arasında Fenerbahçe'de görev alan Alex ise 344 maçta 171 gol kaydetti.