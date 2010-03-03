T24 LogoT24 Logo
Spor

FIFA listesinde Türkiye 41. sırada

03 Mart 2010 15:25

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Mart ayı dünya sıralamasını açıklarken, 1 basamak yükselen Türkiye, 41. sırada yer aldı.
     
FIFA'nın internet sitesindeki sıralamada İspanya, bin 642 puanla zirvedeki yerini korurken, Brezilya bin 594 puanla ikinciliğini, Hollanda da bin 324 puanla üçüncülüğünü sürdürdü.
     
İtalya'nın yine 4. sırada yer aldığı sıralamada, Türkiye'nin 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde (A) Grubu'ndaki rakiplerinden Almanya, 1 sıra yükselerek, 5. sıraya yerleşti.
     
İlk 10'un diğer ülkeleri, sırasıyla Portekiz, Fransa, İngiltere, Arjantin ve Yunanistan oldu.
     

Türkiye 41. sırada
     
Türkiye, 1 basamak yükselerek, 739 puanla 41. sıraya yerleşti. (A) Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası'ndaki diğer rakiplerinden Avusturya, 5 basamak yükselerek 56. sırada yer alırken, 2 basamak düşen Belçika 68'inci, 5 basamak çıkan Azerbaycan ise 109. sıraya oturdu. Kazakistan ise 4 basamak inerek, 127. sırada yer buldu.

     
Sıralamada ilk 20 ülke ve puanları şöyle:

     1. İspanya 1642 puan
     2. Brezilya 1594
     3. Hollanda 1324
     4. İtalya 1226
     5. Almanya 1208
     6. Portekiz 1201
     7. Fransa 1171
     8. İngiltere 1109
     9. Arjantin 1087
     10. Yunanistan 1074
     11. Hırvatistan 1050
     12. Rusya 1042
     13. Sırbistan 980
     14. Şili 971
     15. Meksika 968
     15. İsviçre 968
     17. Mısır 967
     18. ABD 954
     19. Uruguay 936
     20. Kamerun 888
     41. TÜRKİYE 739


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24