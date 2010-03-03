FIFA listesinde Türkiye 41. sırada

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Mart ayı dünya sıralamasını açıklarken, 1 basamak yükselen Türkiye, 41. sırada yer aldı.



FIFA'nın internet sitesindeki sıralamada İspanya, bin 642 puanla zirvedeki yerini korurken, Brezilya bin 594 puanla ikinciliğini, Hollanda da bin 324 puanla üçüncülüğünü sürdürdü.



İtalya'nın yine 4. sırada yer aldığı sıralamada, Türkiye'nin 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde (A) Grubu'ndaki rakiplerinden Almanya, 1 sıra yükselerek, 5. sıraya yerleşti.



İlk 10'un diğer ülkeleri, sırasıyla Portekiz, Fransa, İngiltere, Arjantin ve Yunanistan oldu.





Türkiye 41. sırada



Türkiye, 1 basamak yükselerek, 739 puanla 41. sıraya yerleşti. (A) Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası'ndaki diğer rakiplerinden Avusturya, 5 basamak yükselerek 56. sırada yer alırken, 2 basamak düşen Belçika 68'inci, 5 basamak çıkan Azerbaycan ise 109. sıraya oturdu. Kazakistan ise 4 basamak inerek, 127. sırada yer buldu.





Sıralamada ilk 20 ülke ve puanları şöyle:



1. İspanya 1642 puan

2. Brezilya 1594

3. Hollanda 1324

4. İtalya 1226

5. Almanya 1208

6. Portekiz 1201

7. Fransa 1171

8. İngiltere 1109

9. Arjantin 1087

10. Yunanistan 1074

11. Hırvatistan 1050

12. Rusya 1042

13. Sırbistan 980

14. Şili 971

15. Meksika 968

15. İsviçre 968

17. Mısır 967

18. ABD 954

19. Uruguay 936

20. Kamerun 888

41. TÜRKİYE 739





