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Spor

FIFA klasmanında Türkiye 5 sıra geriledi

Arjantin'in liderliğini koruduğu sıralamada en dikkat çekici ilerlemeyi Kuzey İrlanda kaydetti

02 Haziran 2016 16:29

FIFA dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı 13.lükten 18.liğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre, İngiltere ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden Türkiye 5 basamak inerek 18. sıraya düştü.

Ay-yıldızlıların, EURO 2016'da D Grubu'nda karşılaşacağı İspanya 6'ncı, Hırvatistan 27'nci, Çek Cumhuriyeti ise 30'uncu sırada yer aldı.

Arjantin'in liderliği, Belçika'nın ise 2'nciliğini koruduğu sıralamada bir basamak çıkan Kolombiya 3'üncülüğe yerleşti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ilk kez katılacak Kuzey İrlanda, 25. sıraya yükselerek tarihinin en iyi derecesini elde etti. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez mücadele edecek bir diğer takım Slovakya'nın da 8 sıra birden çıkarak 24'üncü olması dikkati çekti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 14 Temmuz'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

 

1- Arjantin

2- Belçika

3- Kolombiya

4- Almanya

5-  Şili

6-  İspanya

7- Brezilya

8- Portekiz

9-  Urugay

10 Avusturya

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