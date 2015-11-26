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Spor

FIFA, hediye saatleri geri aldı

FIFA'dan yapılan açıklamada, CBF'nin hediye olarak 65 kol saati hazırladığı ama bazı yöneticilerin saati almadığı, alan yöneticiler tarafından da 48'inin FIFA'ya gönderildiği belirtildi

26 Kasım 2015 23:02

FIFA Etik Kurulu, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) tarafından 2014 Dünya Kupası sırasında çeşitli görevlerdeki yöneticilere hediye edilen 48 lüks kol saatinin, geri alındığını açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, CBF'nin hediye olarak 65 kol saati hazırladığı ama bazı yöneticilerin saati almadığı, alan yöneticiler tarafından da 48'inin FIFA'ya gönderildiği belirtildi.

Saatlerin, sivil toplum kuruluşu "streetfootballworld"e bağışlandığı ve FIFA Etik Kurulu'nun bu konuda yürüttüğü soruşturmanın kapandığı da ifade edildi.

FIFA Etik Kurulu, 2014 Dünya Kupası sırasında, etik olmayan şekilde yöneticilere hediye edilen kol saatlerinin iadesini talep etmişti.

CBF'nin, FIFA İcra Kurulu üyeleri ve bazı ulusal futbol federasyonu başkanları dahil birçok üst düzey yöneticiye, sponsorlarından lüks saat markası Parmigiani'nin ürettiği, her biri 26 bin dolar değerindeki kol saatlerinden hediye ettiği ortaya çıkmıştı. FIFA Etik Kurulu da saatleri iade edenler hakkında soruşturma açmayacağını duyurmuştu.

 

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