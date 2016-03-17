FIFA, Hakan Çalhanoğlu hakkında soruşturma başlattı

FIFA’nın, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir sözleşmesine ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Alman basınına konuşan Bayer Leverkusen’in basın sözcüsü Dirk Mesch, Hakan Çalhanoğlu ile FIFA arasında Bayer Leverkusen'den önceki döneme ilişkin bir sürecin bulunduğunu söyledi.

“Görünüşe göre oyuncunun sözleşmesine ilişkin düzensizlikler var” diyen Mesch, devam eden bir süreç olduğu için bir şey söylemeden önce bu konuda bilgi alması gerektiğini kaydetti.

Haberlerde soruşturmanın Hakan Çalhanoğlu’nun 2009-2013 yılları arasında top koşturduğu Karlsruher SC kulübüyle yaptığı bir sözleşmeyle ilgili olduğu iddia edildi. Özel televizyon kanalı Sky Sport News HD'nin haberinde olayla ilgili oyuncunun ceza alabileceği öne sürüldü.

Hamburg 2012’de milli oyuncuyu transfer etmiş, ancak bir yıl daha Karsruhe’de kiralık olarak oynamasına izin vermişti. Hakan Çalhanoğlu bir yıl Hamburg’da forma giydikten sonra Leverkusen’e transfer edilmişti.