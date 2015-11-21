FIFA Etik Komitesi'den Blatter ve Platini'ye kötü haber

FIFA Etik Komitesi, FIFA'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında futboldan 90 gün men cezası alan FIFA Başkanı Sepp Blatter ve UEFA Başkanı Michel Platini'ye başka yaptırımların da uygulanması tavsiyesinde bulundu.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu, içinde Sepp Blatter ve Michel Platini'ye yaptırım tavsiyelerinin de yer aldığı son raporunu Hans-Joachim Eckert'ın başkanlığını yaptığı FIFA Etik Kurulu Adalet Komisyonu'na sundu" ifadesine yer verildi. Soruşturmadaki gizlilik ve masumiyet karinesi gerekçeleriyle raporda tavsiye edilen yaptırımlar ile sonuçlanan raporun maddelerinin açıklanmayacağı belirtildi.

FIFA, Blatter ve Platini'nin, FIFA'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında aldığı futboldan 90 gün men cezası için yapılan itirazları geçen hafta reddetmişti.

ABD'de açılan yolsuzluk davası kapsamında, FIFA'nın üst düzey yöneticileri 27 Mayıs'ta Zürih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Blatter, 29 Mayıs'ta düzenlenen kongrede 5. kez başkanlığa seçilmiş ve bu durum uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Bu gelişmeler sonrasında da Blatter, seçildikten 4 gün sonra istifa edeceğini açıklamıştı. İsviçre Savcılığı tarafından 25 Eylül'de hakkında soruşturma açılan Blatter'in ifadesi alınmış ve ofisindeki verilere el konulmuştu. Soruşturmadaki suçlamalar kapsamında, Blatter'den 2 milyon İsviçre Frangı aldığı iddia edilen Platini'nin konu hakkında bilgisine başvurulmuştu.

FIFA, bu soruşturma sonrasında Blatter ve Platini'ye, 90 gün futboldan men cezası vermiş, 90 günlük men cezalarının 45 günü aşmayacak şekilde uzatılabileceği de belirtilmişti.

Blatter ve Platini, 26 Şubat 2016'da İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak FIFA başkanlık seçimi öncesinde cezalarını tamamlamış olacak.