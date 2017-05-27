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Spor

FIFA dünyanın en pahalı transferi için soruşturma başlattı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, dünyanın en pahalı transferi hakkında soruşturma başlattı

27 Mayıs 2017 20:20

FIFA, Paul Pogba‘yı İtalya‘nın Juventus takımından 105 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek transfer eden İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Manchester United‘dan transfer ile ilgili “açıklama” istedi.

Soruşturmanın Pogba’nın menajeri Mino Raiola‘ya ödenen ücret üzerinden ilerlemesi bekleniyor.

Manchester United Sözcüsü soruşturma ile ilgili olarak “Bireysel sözleşmeler ile ilgili olarak yorum yapmıyoruz. Bu transfer Ağustos ayında tamamlanmıştı. FIFA bütün evraklara sahip” dedi.

Juventus‘tan ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

24 yaşındaki Paul Pogba Juventus ile 4 kez İtalya Birinci Ligi (Serie A) şampiyonluğu yaşamıştı.

2013’ten bu yana Fransa milli takımının da yıldızlarından olan Pogba, geçen yıl ikinci kez Manchester United‘a transfer olmuştu.

Manchester United 2009’da Fransa‘nın Le Havre takımından tartışmalı şekilde transfer ettiği Pogba’yı 3 yıl sonra 1,5 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığı Juventus‘a satmıştı.

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