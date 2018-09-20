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Spor

FIFA Dünya Sıralaması'nda bir ilk

İki ülkenin zirveyi paylaşması 25 yıldır uygulanan FIFA sıralamasında ilk kez gerçekleşti

20 Eylül 2018 23:12

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-0 mağlup eden Belçika, son dünya şampiyonu Fransa ile puanını eşitleyerek zirveye ortak oldu.

Fransa ve Belçika'nın bin 729 puanla zirveyi paylaşması, son 25 yıldır uygulanan FIFA sıralamasında ilk kez gerçekleşti. İki ülkeyi, bin 663 puanla Brezilya takip etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, bin 456 puanla 38. sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Ülke Puan
1 Fransa 1729
  Belçika 1729
3 Brezilya 1663
4 Hırvatistan 1634
5 Uruguay 1632
6 İngiltere 1612
7 Portekiz 1606
8 İsviçre 1598
9 İspanya 1597
10 Danimarka 1581

 

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