FIFA dünya sıralaması açıklandı

A Milli Takım büyük düşüşte

Ekim ayında 33. sırada yer alan A Milli Takım Kasım ayında 42\'nci sıraya geriledi

İSTANBUL-(DHA) FIFA internet sitesinden açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasına göre A Milli Takımı, 735 puanla 42\'nci sırada yer aldı. Ekim ayı sıralamasında 33\'üncü sırada yer alan Ay-Yıldızlı ekip 9 sıra birden gerileyerek 42.sırada yer aldığı listede Dünya Kupası\'nın son şampiyonu Almanya, zirvedeki yerini korudu. Listede 9 sıra birden düşen Türkiye ve Nijerya ilk 50\'de en çok gerileyen ülkeler oldular.

Sıralamada ilk 10\'a giren ülkeler şöyle:

1- Almanya

2- Brezilya

3-Portekiz

4- Arjantin

5- Belçika

6-İspanya

7-Polonya

8- İsviçre

9- Fransa

10-Şili