FIFA dünya sıralaması açıklandı

A Milli Takım büyük düşüşte
Ekim ayında 33. sırada yer alan A Milli Takım Kasım ayında 42\'nci sıraya geriledi
İSTANBUL-(DHA) FIFA internet sitesinden açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasına göre A Milli Takımı, 735 puanla 42\'nci sırada yer aldı. Ekim ayı sıralamasında 33\'üncü sırada yer alan Ay-Yıldızlı ekip 9 sıra birden gerileyerek 42.sırada yer aldığı listede Dünya Kupası\'nın son şampiyonu Almanya, zirvedeki yerini korudu. Listede 9 sıra birden düşen Türkiye ve Nijerya ilk 50\'de en çok gerileyen ülkeler oldular.
Sıralamada ilk 10\'a giren ülkeler şöyle:
1- Almanya
2- Brezilya
3-Portekiz
4- Arjantin
5- Belçika
6-İspanya
7-Polonya
8- İsviçre
9- Fransa
10-Şili