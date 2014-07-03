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Spor

FIFA, Der Spiegel'den şike kanıtlarını istedi

FIFA, Kamerun ile Hırvatistan arasındaki oynanan maçta şike yapıldığına dair haber yapan Der Spiegel'den şike belgelerini talep etti

03 Temmuz 2014 02:51

FIFA Güvenlik Direktörü Ralf Mutschke, Wilson Raj Perumal ile görüştüğünü ve mücadelenin sonuçlarını maçtan önce aldığını iddia eden Alman dergisi Der Spiegel temasa geçti.

Radikal'de yer alan haberde Mutschke, Der Spiegel'e, "FIFA Dünya Kupası maçıyla ilgili yaptığınız haber sonrası elinizdeki delilleri ve konuşma kayıtlarını bize göndermenizi rica ediyoruz" yazısını gönderdi.

Mutschke, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası maçları üzerinde yapılacak veya yapılmış herhangi bir manipülasyonla ilgili delil yoktur" dedi.

Haberin taraflarından biri olan Wilson Raj Perumal de Der Spiegel'in haberini yalanladı.

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