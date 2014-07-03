FIFA, Der Spiegel'den şike kanıtlarını istedi

FIFA Güvenlik Direktörü Ralf Mutschke, Wilson Raj Perumal ile görüştüğünü ve mücadelenin sonuçlarını maçtan önce aldığını iddia eden Alman dergisi Der Spiegel temasa geçti.

Radikal'de yer alan haberde Mutschke, Der Spiegel'e, "FIFA Dünya Kupası maçıyla ilgili yaptığınız haber sonrası elinizdeki delilleri ve konuşma kayıtlarını bize göndermenizi rica ediyoruz" yazısını gönderdi.

Mutschke, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası maçları üzerinde yapılacak veya yapılmış herhangi bir manipülasyonla ilgili delil yoktur" dedi.

Haberin taraflarından biri olan Wilson Raj Perumal de Der Spiegel'in haberini yalanladı.