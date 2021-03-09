FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama için ödeme

Galatasaray, Christian Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle FIFA'nın kulübe 736 bin 193 euro ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray, geçen sezon sakatlık geçiren ve bir süre sahalardan uzak kalan Luyindama için FIFA'nın 736 bin 193 Euro ödeyeceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılılar'dan yapılan açıklama şöyle:

"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambia ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindam'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.

Buna göre FIFA'nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeneceğini bildirmiştir"