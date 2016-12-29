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Spor

FIFA Başkanı 48 takımlı dünya kupasında ısrarlı

Gianni Infantino, 2018 Dünya Kupası'nda video hakem teknolojisinin kullanılabileceğini dile getirdi

29 Aralık 2016 18:42

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünya kupasına katılacak ülke sayısının 48’e çıkarılması önerisinin büyük destek gördüğünü belirtirken, video hakem teknolojisinin 2018 Dünya Kupası'nda kullanılmasını da istiyor.

Avrupa Kulüpler Birliği, 48 takımlı dünya kupası fikrine şiddetle karşı çıksa da Infantino küresel federasyonların kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

FIFA konseyinin gelecek ay format değişikliğini görüşeceğini hatırlatan Infantino, "Dünya kupasına katılma şansını daha önce elde edememiş ülkeleri maç sayısını arttırmadan bu büyük şölene dahil etmek istiyoruz.

Detaylar hakkında hala görüşmelerimiz sürüyor. Ancak şu ana kadar yaptığımız görüşmeler, 48 takımlı dünya kupasına büyük bir destek olduğunu gösteriyor" dedi.

 

3'er takımlı 16 grup

 

Infantino'nun planı 48 ülkenin 3'erli 16 gruba ayrılması. Gruplarında ilk 2 sırayı alan ülkeler daha sonra tek maçlık eleme turlarında karşı karşıya gelecek.


Bu durumda şampiyon olacak ülke 32 takımlı formatta olduğu gibi 7 maça çıkmış olacak.

 

Video hakem uygulaması Rusya'da kullanılabilir

 

Infantino, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda test edilen video hakem teknolojisinden de memnun. FIFA başkanı, söz konusu teknolojinin Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'nda kullanılmasını istiyor.

Japonya'daki turnuvada video teknolojisinin kullanımı konusunda bazı sorunlar çıktığını kabul eden Infantino, küçük bazı düzeltmelerle sistemin çok yararlı olacağına inandığını dile getirdi.

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