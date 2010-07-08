-FİFA, ANTİÇ'E 4 MAÇTAN MEN CEZASI VERDİ BELGRAD (A.A) - 07.07.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA), Sırbistan milli takımının teknik direktörü Radomir Antiç'e dört maçtan men cezası verdi. Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, FİFA Disiplin Komisyonunun, Avustralya ile oynanan dünya kupası maçından sonra uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle Antiç'e dört maçtan men ve 10 bin avro para cezası verdiği bildirildi. Açıklamada, Antiç'in ''uygunsuz'' olduğu ifade edilen hareketiyle ilgili ayrıntı verilmedi. Sırbistan Futbol Federasyonu, FIFA'nın bu kararını eleştirerek temyiz başvurusunda bulunulacağını da belirtti. Antiç, 2-1 yenildikleri maçın ardından hakemi eleştirmişti.