FIFA 22'de kendini bulamayan Josef de Souza: Sanırım birini unutmuşsunuz, ben neredeyim?

Süper Lig'de Beşiktaş forması terleten Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, dünyanın en sevilen spor oyunu serilerinden olan FIFA'nın 2022 oyununda, kendisini siyah-beyazlı takımın kadrosunda göremeyince oyunun geliştirici EA Sports'a sitemde bulundu.

Dünyanın en sevilen spor oyunu serilerinden olan FIFA 22'de bir hata sonucunda Beşiktaş'ın kadrosunda Josef de Souza ve Welinton yer almadı. Durumu fark eden Brezilyalı orta saha oyuncusu, yapımcı firma EA Sports'a sitemde bulundu.

"Siz de sorun, Josef nerede?"

Josef de Souza, sosyal medya hesabından EA Sports'u etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Sanırım birini unutmuşsunuz. Bakıyorum, bakıyorum, göremiyorum. Bir daha bakıyorum, yine göremiyorum. Ben neredeyim? Siz de sorun, Josef nerede?" diyerek Beşiktaşlı taraftarlardan da yardım istedi.

EA Sports'un bir sonraki güncellemede eksik isimleri kadrolara eklemesi bekleniyor.

FIFA serisinin son halkası FIFA 22, EA Sports tarafından 1 Ekim Cuma günü dünya genelinde oyuncuların beğenisine sunuldu.