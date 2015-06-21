FIFA 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda eleme turları başladı

FIFA 2015 Kadınlar Dünya Kupası eleme turları başladı. Kanada'nın başkenti Ottawa ile Edmonton kentlerinde oynanan iki maçta İsveç'i 4-1 yenen Almanya ile Kamerun'u 1-0 yenen Çin, ilk çeyrek finalist oldular.

Ntvspor.net'te yer alan habere göre, Ottawa'daki Lansdowne Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmada Almanya, sahada ezici bir oyun sergiledi. Rakibi karşısında çok etkili bir futbol oynayan Almanya, Mittag'ın 24. dakikada takımına kazandırdığı ilk golle 1-0 öne geçti. İsveç savunmasının bu golden 12 dakika sonra Mittag'ı ceza sahasında indirmesi, Almanya'ya penaltı kazandırdı. Sasic'in 36. dakikada attığı penaltı, ilk yarının da skorunu belirledi ve Almanya ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da ataklarla başlayan Almanya, 78. dakikada yine Sasic ile 3-0 öne geçti. İsveç'in geliştirdiği ataklardan birini iyi değerlendiren Sembrant, 82. dakikada skoru 3-1 yaptı. Maç bu skorla bitecek denirken, 88. dakikada Marozsan, sonucu da ilan eden 4. golü attı. Almanya sahadan 4-1 galip ayrılırken, günün de ilk çeyrek finalisti oldu.

Edmonton Commonwealth Stadyumu'nda ise kupaya veda eden ikinci takım, Çin'e 1-0 yenilen Kamerun oldu. 12. dakikada Wang Sh Sh'nin golüne engel olamayan Kamerun, maç boyunca önce beraberlik golü, sonra da galibiyet için oynadı. Çin savunmasını geçemeyen Kamerun, bu skorla kupadan elenirken, Çin de diğer çeyrek finalist olmaya hak kazandı.

Kupada bugün Brezilya-Avustralya, Fransa-Güney Kore ve Kanada-İsviçre maçları oynanacak.