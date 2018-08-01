FIFA 19'un Türkiye fiyatına dolar ayarı

PES 2019'la birlikte oyunseverlerin dört gözle beklediği bir diğer futbol oyunu olan FIFA 19, Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor. Ancak FIFA 19 fiyatları oyunseverleri hayli mutsuz edebilir. Oyunun standart sürümünü satın almak isteyen PS4 sahiplerinin 359 TL karşılığında ön sipariş vermesi gerekiyor. Şampiyonlar sürümü 449,99 TL olan FIFA 19’un Ultimate sürümü ise 500 TL ön sipariş fiyatına sahip.

FIFA 19 fiyatlarına dolar ayarı, indirim gelmeyecek

Geçen yıl satışa çıkan FIFA 18'in PS4 için standart sürümü 269 TL'ye satışa çıkmıştı. 3 Ağustos 2017 tarihinde dolar/TL 3.5270 seviyesinde işlem görüyordu. Yani FIFA 18 satışa çıktığında Türkiye için 76 dolar civarında bir fiyatı bulunuyordu. FIFA 19'un standart sürümü ise bugünün (1 Ağustos 2018) dolar/TL seviyesiyle hesaplandığında 73 dolar civarında bir fiyata sahip. Türk Lirası bazında yeni oyunun fiyatı çok yüksek olmasına rağmen, dolar bazında şirket Türkiye için indirime gitmiş. EA Sports kaynaklarından gelen bilgilere göre, şirket belirlediği fiyat için indirime gitmeyecek.

Bu fiyatı gören oyuncular isyanda

En önemlisi de FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için bu denli yüksek bir fiyat etiketinin 'saçma' bulunması. Oyuncuların azımsanmayacak bir kısmı FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için yeteri kadar önemli yenilik görmüyor. Haliyle yüksek fiyatlar oyuncuların FIFA 19'a biraz daha temkinli yaklaşmasına sebep oluyor.