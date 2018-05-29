FIFA 18'de Dünya Kupası modu ne zaman çıkıyor?

Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na sayılı günler kala EA Sports, FIFA 18 için Dünya Kupası güncellemesi yayınlayacağını duyurdu.

Bu gelişme oyun takipçilerini heyecanlandırırken, EA Sports, ayrı oyun üretmek yerine FIFA 18' güncelleme getirerek oyun içerisinde bir Dünya Kupası modu bulunduracak. Oyun sahipleri, bu modu ücretsiz indirebilecekler.

2018 FIFA World Cup Russia orijinal adıyla duyurulan ek paket, 29 Mayıs Salı günü oyunseverlerin beğenisine sunulacak. FIFA 18 oyununa sahip olanlar, online dostluk maçları ve online turnuva modlarını oynayabilecekler.

Ayrıca, kendi turnuvanızı yaratabilecek. Ultimate Team'deki oyuncu sistemi ise Dünya Kupası'na özel olarak yenileniyor. Ancak Ultimate Team oyuncuları, Dünya Kupası modunda oyuncu satışı gerçekleştiremeyecek.