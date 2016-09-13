Fidye için kaçırılan Suriyeli çocuk kurtarıldı

İstanbul Sultangazi'de amcasının bisiklet alma vaadiyle kaçırarak 25 bin lira fidye istediği Suriyeli A.B, polis tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Habertürk’ün haberine göre, Suriye'deki iç savaştan kaçarak İstanbul'a yerleşen 4 yaşındaki A.B, geçen hafta kayboldu. Bir kişinin telefonla arayarak çocuğu için 25 bin lira fidye talep ettiği baba Ahmet B, polisten yardım istedi. Yapılan inceleme sonucu çocuğun son olarak amcasıyla sokakta dolaştığı tespit edildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda amca Safvan B. ve Muhammet R. yakalandı.

Amcanın gösterdiği bir gecekonduya baskın yapan polis, kaçırılan A.B'yi kurtardı. Bu sırada evde çocuğu bekleyen Mustafa M. de yakalandı. Suçunu itiraf ettiği belirtilen amca Safvan B'nin parasız kaldığı için yeğenini kaçırdığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

A.B. ailesine teslim edilirken, amcanın satın almayı vaat ettiği bisikleti çocuğu kurtaran polisler kendi aralarında topladıkları parayla aldı.