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Fidye için kaçırdılar; hortum, kırbaç ve elektrikle işkence ettiler

Kaçırılan Suriyeli vatandaş 3 gün boyunca işkence gördü

17 Ağustos 2017 16:07

İstanbul’da Suriyeli Mahmoud T.’ye fidye için kaçıranlar, Esenyurt’ta bir binanın bodrum katında hortum, kırbaç ve vücuduna elektrik vererek üç gün işkence yaptı. Mahmoud T., polisin düzenlediği operasyonla kurtarılırken işkenceci iki Afgan ve bir Suriyeli gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Suriyeli Mahmoud T.’nin Esenyurt’taki işyerine kucağında çocuklu Suriyeli bir kadın geldi. Kalacak yeri olmadığını söyleyerek yardım isteyen kadına ev bulmak için iş yerinden ayrılan Mahmoud T., yanlarına yanaşan bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.

İşkenceciyi kameraya aldılar

Mahmoud T.’yi Esenyurt’ta bir binanın bodrum katına götüren fidyeciler hortumla ve kırbaçla işkence yaptı. Vücuduna elektrik verdiler. Dehşet anlarını kameraya kaydeden fidyeciler görüntüleri Mahmout T.’nin oğlunun telefonuna göndererek 15 bin lira vermemesi halinde babasının cesedini bile bulamayacağını söylediler.

Mahmoud T.’nin oğlu polise başvurdu. Asayiş Şube Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakare Timi ve Esenyurt Asayiş Büro ekipleri fidye çetesini bulmak için kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının verdikleri bilgiler doğrultusunda Esenyurt’ta bir cadde belirledi. Bazı evlere girildi ancak sonuç alınamadı. Bölgedeki vatandaşlarla görüşmeleri yoğunlaştıran ekipler, yabancı uyruklu bazı kişilerin girip çıktığı bir bodrum katı belirledi. Bodrum katına Özel Harekat Timleri eşliğinde operasyon düzenlendi. Mahmoud T., kurtarılırken, işkenceci iki Afgan ve bir Suriyeli gözaltına alındı.

Fidye için kaçırılarak işkence gördüğünü söyleyen başka bir Suriyeli’nin de aynı çete tarafından kaçırıldığı anlaşıldı. Mahmoud T., tedavisinin ardından oğluyla buluşturuldu. Oğluna sarılarak gözyaşı döken Mahmoud T., operasyonu yapan polislere teşekkür etti.

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