Fidel, Obama için sessizliğini bozdu

Küba'nın eski lideri Fidel Castro, ABD'de önceki gün yemin ederek Başkan olan Baracak Obama'yı kutlamak için sessizliğini bozdu.



Obama'yı kutlamak için 5 haftadır ara verdiği makalelerine yeniden dönen Fidel Castro, yeni Amerikan liderinin dürüstlüğünden şüphe duymadığını, ancak yanıtlaması gereken çok soru bulunduğunu, kaleme aldığı yeni makalesinde belirtti.



Castro, başkent Havana'da dün görüştüğü Arjantin Devlet Başkanı Christine Fernandez'e, kendisini liderliğe getiren 1 Ocak 1959'daki devrimden bu yana 10 ABD Başkanı gördüğünü söylediğini kaydetti.



Makalesinde Obama'ya olan hayranlığından bahseden Castro, yeni Başkanın yanıtlaması gereken sorulardan birinin "müsrif ve tüketici bir sistem çevreyi nasıl koruyabilir?" olduğunu yazdı.



ABD'nin yeni Başkanı Obama, Küba ile ilişkileri normalleştirmek istediğini belirtmiş, ancak bu komünist ada ülkesine uygulanan 46 yıllık ABD ambargosunu yok saymayacağını ifade etmişti.



'Fidel ağır hasta falan değil'



Bu arada, Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Fidel Castro'nun durumunun ağır olduğu söylentilerini kesin bir dille yalanladı.



Raul Castro, ülkesini ziyaret eden Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez'i Havana Havaalanı'ndan uğurladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Fidel'in egzersiz yaptığını, okuduğunu, düşündüğünü ve kendisine yardımcı olduğunu söyledi.



Yakında Avrupa'yı ziyaret edeceğini belirten Raul Castro, Fidel gerçekten ağır hasta olsaydı böyle bir ziyareti yapamayacağını hatırlattı.



Bu arada Arjantin Devlet Başkanı Fernandez de, Arjantin Haber Ajansı Telam'a yaptığı açıklamada, Fidel'i ziyaret ettiğini ve kendisini iyi gördüğünü bildirdi.



Fidel ile ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama dahil birçok konuyu konuştuklarını, uluslararası durumu ele aldıklarını ifade eden Fernandez, Fidel'in Obama hakkında iyi izlenimleri olduğunu kaydetti.