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Dünya

Fidel Castro’dan son fotoğraf

3 yıldır kamuoyu önüne çıkmayan Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'nun aylar sonra yeni fotoğrafları yayımlandı.

24 Ağustos 2009 03:00

Sağlık sorunları nedeniyle 3 yıldır kamuoyu önüne çıkmayan Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'nun aylar sonra yeni fotoğrafları yayımlandı.

Resmi küba gazetesinin yazılı baskısı ve internet sitasinde yayımlanan fotoğrafta, Fidel Castro, Havana'da bulunan Ekvador'un solcu Devlet Başkanı Rafael Correa ile birlikte görülüyor.

Haberde, Correa ve Castro'nun, birkaç saat boyunca Latin Amerika'daki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiği kaydediliyor.

83 yaşındaki Castro'nun, Correa ile ayakta konuştuğu, ve bu kez eşofman yerine beyaz bir gömlek giydiği dikkat çekiyor.

2006 yazında sağlık sorunları yaşamasının ardından iktidarı kardeşi Raul Castro'ya devreden Fidel Castro'nun son fotoğrafı 17 Şubat'ta Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet’in ziyareti sırasında yayımlanmıştı.

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