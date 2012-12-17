Fidel Castro yeniden siyasete dönecek mi?

Küba televizyonlarından yapılan açıklamada, Fidel Castro'nun Santiago de Cuba Belediyesi'ndeki delegelerin oy birliğiyle belediye başkanlığı seçiminin 25 kişilik listesinden ilk aday olarak gösterildiği bildirildi.

Gözlerden uzak bir hayat süren ve düzenli olarak yazdığı denemesi "Reflections" (Yansımalar) adlı eserini yayınlatan Castro'nun bu adaylığı kabul edip etmeyeceği konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Devlet Başkanlığı görevini 2006 yılında geçici olarak bırakan 86 yaşındaki Castro, 2008 yılında ise resmi olarak emekliye ayrılarak yerine küçük kardeşi Raul Castro'yu getirmişti.