-FİDEL CASTRO: KİMSE MÜSLÜMANLARI AYIPLAMIYOR HAVANA (A.A) - 08.09.2010 - Küba'nın sağlık nedenleriyle görevini kardeşine devreden ve uzun bir aradan sonra yine halk arasında görülmeye başlayan lideri Fidel Castro, Yahudilere Müslümanlardan daha çok kara çalındığını söyledi. 3 günlük ziyareti dolayısıyla Küba'da bulunan Amerikalı gazeteci Jeffrey Goldberg ile söyleşi yapan Castro, ''Hiç kimseye Yahudiler kadar kara çalınmadığını düşünüyorum. Müslümanlardan bile daha fazla. Çünkü herşeyden Yahudiler sorumlu tutuluyor. Kimse Müslümanları ayıplamıyor'' ifadesini kullandı. Castro, 5 saatlik söyleşisinde ayrıca ''İran hükümeti, Yahudilerin topraklarından kovulduğunu, dünyanın her tarafında ezildiğini ve kötü muamele gördüğünü anlamalıdır, Yahudilerin varoluşu bizlerinkinden çok daha zor olmuştur. Soykırım ise hiçbir şeyle mukayese edilemez'' diye konuştu.