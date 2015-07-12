Fidel Castro kamu işçileriyle buluştu

Küba devriminin lideri Fidel Castro, İçişleri Bakanlığı ve Devrimci Silahlı Kuvvetler'den (FAR) kamu işçileri ve devlet görevlileriyle buluştu. İşçileri yiyecek üretimindeki büyük artıştan dolayı tebrik eden Castro, küresel sorunlardan bahsetti.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, nüfus artışı, iklim değişikliği, su kıtlıkları ve ürünlerin fiyatlarında artışa sebep olan uluslararası çatışmalardan bahseden Castro, Küba halkının bu konulardaki ilkelerine değindi.

Devrimci süreçte oluşan ilkelerin güçlü insani değerler yarattığını belirten Castro, bilimin ve yiyecek üretimindeki rolünün önemini de anlattı.