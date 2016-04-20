Fidel Castro: Yakında öleceğim, bu son konuşmam olabilir ama ideallerimiz yaşamalı

55 yıl önce gerçekleşen Küba devriminin 89 yaşındaki lideri Fidel Castro, yıllar sonra ilk kez bir konuşma yaptı ve Komünist Parti'nin kongresinde yakında öleceğini söyleyip, partililerden inandığı ideallere sahip çıkmalarını istedi.

Castro, "Yakında 90 yaşında olacağım. Yakında ben de diğer önderler gibi gideceğim. Elbette hepimizin zamanı gelecek. Ancak Kübalı komünistlerin idealleri, inançları bu dünya için, insanlık için fayda sağlamaya devam edecek. Bu idealler için savaşmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

Küba Komünist Partisi'nin 5 yılda bir düzenlenen kongresinde Fidel Castro'nun kardeşi 84 yaşındaki Raul Castro, 5 yıllığına daha parti liderliğine seçildi.

Fidel Castro, 55 yıl önce gerçekleştirdiği devrimin ardından ada ülkesi Küba'ya tek parti rejimini ve sosyalist sistemi getirmiş, merkezi planlama ekonomisini uygulamaya sokmuştu.

Ancak ülkenin devrim yıllarını yaşamamış genç nesilleri, düşük yaşam standartları ve Küba'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Komünist Parti'yi suçlamaya devam ediyor.

Raul Castro, haftasonu yaptığı bir konuşmada, Komünist Parti üyeliği için yaş haddinin 60 olması gerektiğini söylemişti.

Castro, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi için 5 yıllık bir geçiş sürecini de önerdi.

Küba yönetiminin üst kademesindeki isimlerin neredeyse tümü yaşlı. Raul Castro'nun yardımcısı Jose Ramon Machado Ventura da 85 yaşında bir politikacı.