Fidan PKK'nın sınır dışına çıkış formülü için Öcalan'la görüştü

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İmralı'da Abdullah Öcalan ile çekilmenin nasıl olacağına dair görüştü. Kulislere yansıyan bilgiye göre, PKK'lılar Türkiye'nin dışına 'silahları gömerek' çıkacak.

PKK’nın sınır dışına çıkışının nasıl olacağı konusunda yaşanan krizin aşılması için Abdullah Öcalan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan devreye girdi. ‘Çözüm süreci’ni kilitleme ve tıkama riski bulunan bu sorunun çözümünde önemli bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Ankara’ya yansıyan bilgilere göre, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, geçen cuma günü İmralı’ya gitti. İmralı’da Hakan Fidan ile Abdullah Öcalan arasında yapılan görüşmenin ana konusu PKK’lıların sınırötesine çıkışı oldu. Siyaset kulislerine, sürecin aksamadan devamı için Öcalan’ın devlete güvence verdiği bilgisi yansıdı. Buna göre, PKK’lılar Türkiye’nin dışına ‘silahları gömerek’ çıkacak.



Ömer Şahin'in Radikal'de yer alan haberine göre, ‘Çekilme’ krizinin bizzat Abdullah Öcalan’ın mesajıyla aşılacağı bekleniyor. Kandil ve BDP, Öcalan’ın ses ve görüntüsünün PKK’lılara iletilmesini istiyor ama bu talep hükümet tarafından karşılanmayacak. Öcalan’ın mesajlarını muhtemelen önümüzdeki hafta kendisini ziyarete gelmesi beklenen BDP heyetine ileteceği beklentisi yaygın. ‘Çözüm süreci’nin başlangıcındaki en önemli somut gelişme PKK’lı militanların sınır dışına çıkması olarak gösteriliyordu.

Yöntem anlaşmazlığı

Kamuoyunda ‘çekilme’, hükümetin ise ‘Türkiye’yi terk’ olarak adlandırdığı gelişmenin yöntemi konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. BDP ve Kandil, sınır dışına çıkış için Meclis’ten yasal düzenleme çıkmasını istiyor. Hükümet ise bunun için yasaya gerek olmadığını ve konunun muhatabanın Meclis olmadığını savunuyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri, PKK’lıların silahsız bir şekilde ‘geldiği gibi’ sınır dışına çıkmasından yana.