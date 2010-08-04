-FIBA'DAN TÜRKİYE'YE İYİ HABER CENEVRE (A.A) - 04.08.2010 - Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Türkiye'nin, 2014 Dünya Bayanlar Basketbol Şampiyonası'nın ev sahibi adayları arasında yer aldığını açıkladı. FIBA'nın açıklamasında, şampiyonaya ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye, Avustralya ve Brezilya'nın başvurularının kabul edildiği ve bu üç ülkeden birinin 2014 Dünya Bayanlar Basketbol Şampiyonası'nı düzenleyeceği belirtildi. Organizasyona ev sahipliği yapacak ülke için karar, gelecek yıl verilecek. 2010 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Türkiye, daha önce bayanlar dalında bu şampiyonaya ev sahipliği yapmadı. Diğer adaylardan Avustralya şampiyonayı 1 kez (1994), Brezilya ise 4 kez (1957, 1971, 1983, 2006) düzenledi. 2010 Dünya Bayanlar Basketbol Şampiyonası, 23 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek.