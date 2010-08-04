T24 LogoT24 Logo
Spor

FIBA'DAN TÜRKİYE'YE İYİ HABER CENEVRE (A.A) 

04 Ağustos 2010 22:09

-FIBA'DAN TÜRKİYE'YE İYİ HABER CENEVRE (A.A) - 04.08.2010 - Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Türkiye'nin, 2014 Dünya Bayanlar Basketbol Şampiyonası'nın ev sahibi adayları arasında yer aldığını açıkladı. FIBA'nın açıklamasında, şampiyonaya ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye, Avustralya ve Brezilya'nın başvurularının kabul edildiği ve bu üç ülkeden birinin 2014 Dünya Bayanlar Basketbol Şampiyonası'nı düzenleyeceği belirtildi. Organizasyona ev sahipliği yapacak ülke için karar, gelecek yıl verilecek. 2010 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Türkiye, daha önce bayanlar dalında bu şampiyonaya ev sahipliği yapmadı. Diğer adaylardan Avustralya şampiyonayı 1 kez (1994), Brezilya ise 4 kez (1957, 1971, 1983, 2006) düzenledi. 2010 Dünya Bayanlar Basketbol Şampiyonası, 23 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24