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Spor

FIBA'dan Türkiye'ye bir ceza daha

FIBA'dan Türkiye Basketbol Federasyonu'na bir ceza da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yüzünden geldi.

22 Eylül 2010 03:00

T24- FIBA'dan Türkiye Basketbol Federasyonu'na bir ceza da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yüzünden geldi.


Dünya Basketbol Şampiyonası yarı final ve final maçlarından sonra Cumhurbaşkanı Başkanı Abdullah Gül ve beraberindekilerin milli basketbolcuları tebrik etmek için soyunma odasına girmesi ve sporcuların 20 dakika içerisinde basın toplantısına geç katılması nedeniyle 2500’er Dolar ceza kesildi.


FIBA kurallarına göre oyuncuların maçtan sonra 20 dakika içerisinde basın toplantılarında hazır bulunması gerekiyor. Ancak Abdullah Gül’ün soyunma odasındaki kutlamasının uzun sürmesi ve basketbolcuların basın toplantısına zamanında katılamaması nedeniyle FIBA Basketbol Federasyonu’na ceza verdi. Daha önce ponpon kızların molalarda çıkmaması nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu yine ceza ödemeye mahkum edilmişti.

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