FIBA incelemeleri tamamladı



2010 FIBA Dünya Şampiyonası organizasyonu ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere Türkiye'de bulunan FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu)heyeti, İstanbul ve Antalya'daki temaslarının ardından, bugün Ankara'da da inceleme ve tamaslarda bulunarak görüşmelerini tamamladı.



İlk olarak 21 Nisan Salı günü İstanbul'da, daha sonra 22 Çarşamba günü de Antalya'da temaslarda bulunan ve hazırlıkları inceleyen FIBA heyeti, dün Ankara'ya geldi. Ankara'da salonun yapılacağı arazide incelemelerde bulunan ve çalışmaları mimarlar ve mühendisler ile birlikte yerinde inceleyen heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen günde, Anıtkabir'de bir ziyaret gerçekleştirdi.



FIBA heyeti, Ankara'daki temaslarının ikinci gününde, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun başkanlığında Crown Plaza Otel'de bir toplantı gerçekleştirdi.



Toplantıya Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili Yunus Akgül, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Basri Yüce, TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy, Başkan Danışmanı Resul Yolcu, Sportif Faaliyetler Direktörü Emin Balcı, FIBA ve Dış Ilişkiler Direktörü Emir Turam, Mimari Danışman Ersin Ersoy ile birlikte FIBA Dünya Genel Sekreteri Patrick Baumann, FIBA uzmanları Pierre Epars ve Pascal Sordet katıldı.



