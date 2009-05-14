Fiat Ticari'den yeni kampanya

Fiat Ticari Araçlar, "İki Binle Gelene Ticari" sloganıyla yeni bir kampanya başlattı.



Fiat Ticari Araçlar'dan yapılan yazılı açıklamada, firmanın, mart ve nisan aylarında Fiat Fiorino ve Fiat Doblo ile yakaladığı "satış başarısı" ve "pazar liderliği"nin ardından ÖTV indirimine ek olarak sunduğu satın alma fırsatlarını, mayıs ayında da sürdürdüğü bildirildi.



Kampanya kapsamında 2 bin liradan başlayan peşinatla 48 aya varan vade ile aylık 466 liralık taksitlerle Fiat Fiorino, 489 liralık taksitlerle Fiat Doblo sahibi olma olanağı sağlandığı ve 2 bin 500 lira ve 3 bin liralık peşinat miktarlarıyla uygun ödeme planlarının da ayrıca sunulduğu belirtildi.





