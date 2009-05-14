T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fiat Ticari'den yeni kampanya

Fiat Ticari Araçlar, Fiat Fiorino ve Fiat Doblo'da "İki Binle Gelene Ticari" sloganıyla yeni bir kampanya başlattı.

14 Mayıs 2009 03:00

Fiat Ticari Araçlar, "İki Binle Gelene Ticari" sloganıyla yeni bir kampanya başlattı.

Fiat Ticari Araçlar'dan yapılan yazılı açıklamada, firmanın, mart ve nisan aylarında Fiat Fiorino ve Fiat Doblo ile yakaladığı "satış başarısı" ve "pazar liderliği"nin ardından ÖTV indirimine ek olarak sunduğu satın alma fırsatlarını, mayıs ayında da sürdürdüğü bildirildi.

Kampanya kapsamında 2 bin liradan başlayan peşinatla 48 aya varan vade ile aylık 466 liralık taksitlerle Fiat Fiorino, 489 liralık taksitlerle Fiat Doblo sahibi olma olanağı sağlandığı ve 2 bin 500 lira ve 3 bin liralık peşinat miktarlarıyla uygun ödeme planlarının da ayrıca sunulduğu belirtildi.


ETİKETLER

otomobilotomotiv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24