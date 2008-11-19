Fiat otomotivcilere yardıma karşı

İtalyan otomotiv şirketi Fiat'ın üst yöneticisi Sergio Marchionne, ABD'li otomotiv şirketlerine yardım yapılmasına karşı olduğunu söyledi.



Marchionne, Torino kentinde bölgesel endüstriler toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'deki üç büyük otomotiv şirketi General Motors, Ford ve Chrysler'a yardımın, otomotiv endüstrisindeki rekabete zarar vereceğini belirtti.



Otomotiv endüstrisinde adil davranılması çağrısında bulunan Marchionne, "Piyasalarda endüstrideki dengeyi değiştirecek müdahaleden kaçınılması gerekir. Yardım Fiat'ın kabul edemeyeceği bir durum. ABD'li üreticilere yardım Avrupa'da dengeyi değiştirecek. Bu dikkatle izlediğimiz bir mesele" dedi.



Marchionne, Fiat'ın hükümetten yardım istemediğini, Amerikalılar gibi bir desteğe ihtiyacı olmadığını da ifade etti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün İtalya'nın kuzeydoğusundaki Trieste kentinde İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile düzenlediği basın toplantısında, "ABD hükümetinin kendi otomotiv endüstrisiyle ilgili çalışmalarını çok yakından izleyeceğiz, çünkü Avrupa endüstrisi açısından baktığımızda, Amerikalıların bizim için sorun olabilecek önlemleri kabul etmesini istemiyoruz" demişti.



Detroit'in üç büyüğü olarak bilinen GM, Ford ve Chrysler, ABD yönetiminden 25 milyar dolar yardım istiyor.

