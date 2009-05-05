‘Fiat-Opel birleşmesi büyük tasarruf sağlayacak’

İtalyan otomotiv şirketi Fiat'ın üst yöneticisi Sergio Marchionne, Fiat'ın Opel ile birleşmesinin maliyetlerde çok büyük tasarruf sağlayacağını söyledi.



Marchionne, Almanya'da yayımlanan Bild gazetesine verdiği demeçte, Avrupa'da küçük araç üreten Fiat ve Opel'in birbirine uyumunun iyi olmayacağı yönündeki iddiaları reddederek, "Bu modeller birlikte çok iyi uyum sağlayacak ve birbirini tamamlayacak. Ancak daha da önemlisi ortak platformda araç üretebiliriz ve böylece maliyetlerde büyük tasarruf yapabiliriz" dedi.



Fiat'ın Punto ve Opel'in Corsa markalarının parçalarının ortak olduğuna, iki şirketin zaten birlikte çalıştığına işaret eden Marchionne, "Opel ve Fiat aynı platformda bir milyon araç üretti" diye konuştu.



Fiat'ın Almanya'daki dört fabrikadan herhangi birini kapatmak istemediğini, ancak çalışma gücünün azaltılması gerektiğini ifade eden Marchionne, "Fabrikalar daha verimli olmalı. Opel, mevcut büyüklüğüyle hiçbir zaman para kazanamaz ve para kazanamazsa, hayatta kalamazsınız. Sendikaların kaygılarını anlıyorum, ancak gerçek bu" dedi.



Fiat'ın, Opel ile ilgili planı sendika yetkilileri arasında istihdamın azaltılacağı kaygılarına yol açtı.



Dün Marchionne ile Berlin'de bir araya gelen Almanya Ekonomi Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg, Fiat'ın Almanya'daki Opel'in üç montaj fabrikasını kapatmayacağını, ancak Kaiserslautern kentindeki motor fabrikasının geleceğini garanti etmediğini söylemişti.



Fiat'ın Opel'i borçsuz satın almak istediğini belirten Guttenberg, Opel'i yenileme masraflarının 5 ila 7 milyar avro arasında olacağını, bunun farklı hükümetlerin kredileriyle karşılanmasının düşünüldüğünü kaydetmişti.



Opel'in için gerekli devlet desteğinin uzun süreli olmaması gerektiğini ifade eden Marchionne, verilecek kredileri üç yıl içinde ödemeyi istediklerini bildirdi.



Alman Opel, İngiliz Vauxhall ve İsveçli Saab markalarını bünyesinde bulunduran General Motors (GM) Avrupa, 54 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Almanya'da 25 bin kişiyi istihdam eden Opel'in İspanya, Belçika ve İngiltere'de de fabrikaları bulunuyor.



Bu arada Avusturya ve Kanada menşeli otomobil parça tedarikçisi Magna International, Opel'de azınlık hissesi almak için GM ile Alman hükümeti yetkilileriyle görüştüğünü açıkladı.



Şirket, görüşmelerin herhangi bir devralmayla sonuçlanacağına dair garanti olmadığını ifade etti.



Fiat, ABD'li otomotiv üreticisi Chrysler ile Opel'i satın alarak küresel otomotiv şirketi olmayı hedefliyor.



