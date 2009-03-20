T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fiat Chrysler'in borçlarını üstlenmeyecek

Fiat şirketi, stratejik ortaklık anlaşması yaptığı yeni ortağı Chrysler'in borçlarını üstlenmeyeceklerini bildirdi.

20 Mart 2009 02:00

Fiat şirketi, stratejik ortaklık anlaşması yaptığı yeni ortağı Chrysler'in borçlarını üstlenmeyeceklerini bildirdi.

Fiat tarafından yapılan açıklamada, Chrysler'ın yüzde 35'i oranında ortaklığına ilişkin, Fiat'ın, ne bugün ne de gelecekte Chrysler firmasının borçlarını üstlenmeyeceği kaydedildi.

ABD Yönetimi'nin mali desteği ile toparlanan Chrysler firmasının Üst Yöneticisi, daha önce yaptığı açıklamada, Fiat'ın, Chrysler'ın borçlarına, yüzde 35'lik hissesi oranında sorumlu olacağını açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24