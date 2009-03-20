Fiat Chrysler'in borçlarını üstlenmeyecek

Fiat şirketi, stratejik ortaklık anlaşması yaptığı yeni ortağı Chrysler'in borçlarını üstlenmeyeceklerini bildirdi.



Fiat tarafından yapılan açıklamada, Chrysler'ın yüzde 35'i oranında ortaklığına ilişkin, Fiat'ın, ne bugün ne de gelecekte Chrysler firmasının borçlarını üstlenmeyeceği kaydedildi.



ABD Yönetimi'nin mali desteği ile toparlanan Chrysler firmasının Üst Yöneticisi, daha önce yaptığı açıklamada, Fiat'ın, Chrysler'ın borçlarına, yüzde 35'lik hissesi oranında sorumlu olacağını açıklamıştı.

