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Fiat 500 C, Cenevre’de otoseverlerle buluşacak

Fiat 500'ün cabrio karoserli versiyonunun, 3 Mart tarihinde kapılarını açacak "2009 Cenevre Otomobil Fuarı"nda tanıtılacak

19 Şubat 2009 02:00

Fiat 500'ün cabrio karoserli versiyonunun, 3 Mart tarihinde kapılarını açacak "2009 Cenevre Otomobil Fuarı"nda tanıtılacak

Fiat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fiat Tasarım Merkezi’nde  geliştirilen ve Tichy fabrikasında üretilecek olan "Fiat 500C", ilkbahar  aylarıyla birlikte öncelikle Batı Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

Yaz başında Türkiye’ye geliyor

Tofaş çatısı altında yer alan Fiat binek araçlar ise 2009 yılının ikinci yarısından itibaren "Fiat 500C"yi ithal etmeye başlayacak. (AA)

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