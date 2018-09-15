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Spor

FIA Başkanı Todt, Türkiye Rallisi için Marmaris'te

Mustafa AKIN / Muğla (Marmaris) (DHA) - Dünya Ralli Şampiyonası'na 8 yıl aradan sonra yeniden dahil olan Türkiye Rallisi, motor sporlarının en üst düzeydeki ismi tarafından takip edilecek

15 Eylül 2018 01:19

Mustafa AKIN / Muğla (Marmaris) (DHA) - Dünya Ralli Şampiyonası\'na 8 yıl aradan sonra yeniden dahil olan Türkiye Rallisi, motor sporlarının en üst düzeydeki ismi tarafından takip edilecek. Uluslararası Motor Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, Türkiye Rallisi\'ni yerinde takip etmek üzere Marmaris\'e geldi.
Grand Yazıcı Club Turban\'da bulunan Ralli Merkezi\'ne gelişinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Yardımcısı Nisa Bozkurt Ersoy tarafından karşılanan Todt, iki gün boyunca Marmaris ve Muğla\'daki etaplarda koşulacak Türkiye Rallisi\'ni takip edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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