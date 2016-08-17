Fi Yapı'nın sahibi de 'FETÖ' şüphesiyle gözaltında

Akfa Holding merkezli operasyon kapsamında gözaltı listesinde adı bulunan Fi Yapı'nın sahibi Fikret İnan bugün gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesini, Fi Yapı ile, dün operasyon düzenlenen Akfa Holding arasındaki para trafiğinin oluşturduğu iddia edildi.

İstanbul Mali Polisi dün çok sayıda adrese yönelik operasyon yaptı. 120 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, 97 kişi gözaltına alınmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu öne sürülen cemaate mali destek sağladıkları iddiası ile Akfa Holding'in sahibi Fatih Aktaş ile A101 marketlerinin sahibi Turgut Aydın da gözaltına alınmıştı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, gözaltı listesinde adı bulunan Fikret İnan, polis ekiplerine kendisi teslim oldu.

İddiaya göre, Akfa Holding tarafından 2011-2015 yıllarında toplanan 40 milyon dolar “himmet” parasının Bank Asya üzerinden ABD merkezli okullara ve derneklere usulsüz olarak aktarıldığı belirlendi.

Fi Yapı ile Akfa Holding arasında bir kaç yıl önce 'para ilişkisi' olmuştu. Şirketin satışını yaptığı çok sayıda daire Akfa'nın patronu Fatih Aktaş'a geçmişti. Konu ile ilgiliBüyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden bir soruşturma da bulunuyor.

Şirket iflas erteleme istemişti

Öte yandan, teslim etmesi gereken binlerce dairesi bulunan Fi Yapı, iflas erteleme başvurusu yapmıştı. Şirkete yönelik verilen erteleme kararı sürüyor. İstanbul Anadolu4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın bir sonraki duruşması önümüzdeki 7 Eylül'de yapılacak.