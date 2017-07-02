Fi için ‘sansür’ tartışılıyor

Dijital platformda yer alan 'Fi' dizisinin gelecek sezonda farklı bir platforma geçmesi ve sansürlenmesi tartışmaları gündeme geldi.

Dijital platformda yayınlanan ve çok sayıda izleyiciye ulaşarak başarı kazanan “Fi” dizisinin gelecek sezonu hakkında yazan Mesut Yar, dizinin farklı bir platforma geçmesi ve sansürlenmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Konuyu Posta Gazetesi’ndeki köşesinde dile getiren Mesut Yar, “Ana Akım Kanalda Zor” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Fi serisi ilk sezonunu tamamladı. Gelecek sezon muhtemelen isim değiştirerek devam edecek. Açıkçası bir internet platformundan yayınlanıp hakkında en çok lakırdı edilen dizi olduğunu düşünürsek, iyi bir rüzgar yakaladı Puhu TV. Ama bu ilk sezonki haliyle ve sansürlemeden yayınlayacak ana akım bir kanal bulmak mümkün değil ‘Fi’ye. İş RTÜK çerçevesinde halledilmeye çalışılırsa dizi bildiğin kuşa döner. Eh o zaman nasıl olacak bu işler?” ifadelerini kullandı.