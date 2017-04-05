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Medya

"Fi dizisine haksızlık ediliyor"

"Cinsellik üzerinden daha çok haber olunur, eyvallah ama bir sınır olmalı"

05 Nisan 2017 13:30

Milliyet yazarı Özay Şendir, geçtiğimiz günlerde Puhu TV'de yayın hayatına başlayan "Fi" dizisiyle ilgili olarak "Dizinin, sadece yatak sahneleri üzerinden konuşulmasına itirazım var. Tamam roman ve dolayısıyla senaryoda cinsellik var ama sadece o yok. Medya üç haftadır, sadece yatak sahneleri üzerinden konuşuyor. Fi’ye ve bence kadro gücüne haksızlık ediliyor" dedi.

Özay Şendir'in "Cinsellik iş yapar da" başlığıyla yayımlanan (5 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Ozan Güven’i, ‘İkinci Bahar’ dizisinden beri seyrederim. ‘Canım Ailem’ den tutun da Cem Yılmaz filmlerine kadar aldığı her rolde başarılı olmuş bir isimdir. Mehmet Günsur, Türkiye’nin en kent kökenli, en iyi oyuncularından birisidir. Ferzan Özpetek  ya da Çağan Irmak filmlerindeki performansı, ‘O Şimdi Asker’ filminde alkolik genç rolünü canlandırmadaki başarısı da onun oyun gücünün herkes tarafından kabul edilmesini sağladı.

Bu girişi yaptım zira, iki usta erkek oyuncuyu buluşturan ‘Fi’ dizisinin, sadece yatak sahneleri üzerinden konuşulmasına itirazım var. Tamam roman ve dolayısıyla senaryoda cinsellik var ama sadece o yok. Medya üç haftadır, sadece yatak sahneleri üzerinden konuşuyor ‘

Fi’yi ve bence kadro gücüne haksızlık ediliyor.

Tamam cinsellik ilgi çeker; insanlar döner bakarlar.

Cinsellik üzerinden daha çok haber olunur, eyvallah ama bir sınır olmalı.

Eğer bu bir stratejinin parçasıysa, usta iki isme ne gerek vardı. Yok strateji değil de medya tercihiyse o zaman biraz ayıp etmiş olmuyor muyuz?

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Puhu TVFiSerenay SarıkayaOzan GüvenBerrak Tüzünataç

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