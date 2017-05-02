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'FG' plakalı onlarca araç otoparka çekildi

FG plakalı araçların Fetullah Gülen’in adı ve soyadını çağrıştırması sorun yarattı

02 Mayıs 2017 21:11

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kiraladığı araçların plakalarının 'FG' olması sorun yarattı. Araçlar, Fethullah Gülen’i çağrıştırdığı gerekçesiyle otoparka çekildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet aracı alımı için ihale açtı. Bir araç kiralama firması ihaleyi kazanırken, otomobillerin plakası dikkat çekti.

FG plakalı araçların Fetullah Gülen’in adı ve soyadını çağrıştırması sorun yarattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araçların henüz kabulünü yapmazken, araçların plakasının değiştirilmesini istedi. Kapılarında belediyeye ve resmi hizmete ait olduğunu belirten yazıların olduğu, FG plakalı otomobiller bunun üzerine İzmit’te İnterteks Fuarı’nın otoparkına çekildi.

Onlarca araç otoparkta plakalarının değişimi için beklemeye alındı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, araçların henüz kabulünün yapılmadığını belirterek, araçların plakasının değiştirildikten sonra hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

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Kocaeli BelediyesiFGplaka

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