Feyzioğlu'dan adli yıl açılışı yorumu: Korkanlar bizi konuşmacı olarak davet etmemişlerdir

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargıtay\'ın adli yıl açılışına konuşmacı olarak davet edilmemesini değerlendirirken, terör örgütlerinin yurt dışında yoğun propaganda yaptıklarını ifade etti. Feyzioğlu, “Bunları dile getirmemizden çekinenler, korkanlar bizi konuşmacı olarak da davet etmemişlerdir\" dedi.

Yargıtay\'ın adli yıl açılış törenine konuşmacı olarak değil dinleyici olarak davet edilen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Antalya\'da baronun yeni hizmet binasının yapılacağı arazide incelemede bulundu. TBB yöneticileri, Antalya Baro Başkanı Polat Balkan ve baro yöneticilerinin katıldığı incelemede Metin Feyzioğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan\'ın tartışılan fotoğrafı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit\'in yurt dışındaki FETÖ yöneticilerinin iade edilmemesiyle ilgili sözleri ve hakim- savcılık sınavıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

\"AYM\'NİN ÜZÜCÜ FOTOĞRAFI\"

AYM Başkanı Zühtü Arslan\'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın önünde eğildiği yönünde tartışmalara neden olan fotoğrafla ilgili konuşan Metin Feyzioğlu, şunları söyledi:

“Bizim için Anayasa Mahkemesi\'nin durumunu gösteren fotoğraf oradaki bir kadrajın bir bakış açısına göre çekilmiş değil. Bizim için Anayasa Mahkemesi\'nin üzücü fotoğrafı, olağanüstü hal KHK\'larına karşı boynunu büküp \'Ben çaresizim, hiçbir şey yapmam\' diyerek günü kurtardığı fotoğraftır. \'Günü kurtarıyor\' ancak, bir KHK ile \'Anayasa mahkemesini kapattım\' deseler yarın, \'Valla OHAL\'dir, ne yaparlarsa yaparlar\' diyecek.\"

\"KEYFİLİK MİLLİ İRADEYİ YOK ETMİŞTİR\"

Vergiden rektör seçimine kadar akla ne gelirse OHAL KHK\'sıyla düzenlenebildiğini belirten TBB Başkanı Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“O zaman soru şu; ben halkımıza soruyorum aslında, milletvekillerini kanun çıkarsın diye seçiyor, gönderiyoruz ama sayın cumhurbaşkanı kavşakta durmuş istediği düzenlemeyi meclise gönderiyor; \'Bunu Meclis\'ten çıkarsınlar, konuşsunlar zararı yok\' diyor. İstediğini de hükümete gönderiyor, \'Kapıları kapatın kimse duymadan sabaha karşı çıkarın\' diyor. Hayır meclisin çalışması da çok demokratik değil, ondan da mutlu değildik. İyi de ona bile tahammülleri yok. Keyfilik milli iradeyi yok etmiştir.\"

YARGITAY BAŞKANININ KONUŞMASINI YORUMLADI

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit\'in adli yıl açılışındaki konuşmasına da değinen Feyzioğlu, “Kendi kendilerine konuşup, kendi kendilerine alkışladığı o olayda bir cümle sarfettiğini okudum. Sayın başkan, \'FETÖ\'yle mücadelemize, suçluların iadesi anlaşmalarını yabancı ülkelerin işletmemesi zarar veriyor\' diyor. Doğrudur yurt dışına kaçanların Türkiye\'ye iade edilmemesi, bu kişilerin suçlu olup- olmadıklarının anlaşılması için yargılanamamaları bu mücadeleye zarar veriyor. Hemen şunu söyleyeyim, F tipi suç örgütüyle, hain bölücü örgüt tüm dünyada özellikle Avrupa ve ABD\'de çok ciddi propaganda faaliyeti yürütüyor. Maalesef Türkiye\'nin bu propaganda faaliyetini karşılayacak yeterli bir çalışması yok. Gözlerimizle gördüğümüz için söylüyoruz\" dedi.

\'KORKANLAR BİZİ KONUŞMACI OLARAK DAVET ETMEDİ\'

Adli yıl açılışına konuşmacı olarak davet edilmemesini de değerlendiren Feyzioğlu, “Bunları dile getirmemizden çekinenler, korkanlar bizi konuşmacı olarak davet etmemişlerdir. Bu sözlerimize verilecek cevabı olanlar aslanlar gibi bizi çağırırdı. Sonra da \'Barolar Birliği Başkanı yanlış şeyler söyledi\' derdi. Ama duymak istemiyorlar\" dedi.

TÜM MÜLAKATLAR CANLI YAYINLANSIN

Bilgili, hak eden ve layık olanın hakim savcı yapılması gerektiğini kaydeden Feyzioğlu, “Öyle keyfinize göre, istediğiniz gibi \'ben şu kadar adamı mülakata çağırıyorum\' yok. Bilgiliyi çağıracaksınız. Mülakat yapıyorsanız, o mülakatı kameraya alacaksınız. Mülakatı kameraya alın ve ilan edin, hatta canlı yayınlayın. Bir kanal açsın TRT ve Türkiye\'deki devletin tüm mülakatlarını canlı yayınlasın. Var mısınız buna hadi, ben buradan talep ediyorum, hodri meydan\" dedi.

Artık iktidardan olmanın da yetmediği, kim daha koyu partiliyse onun önünün açıldığını öne süren Feyzioğlu, “Yani kırmızının daha kırmızısı onunda daha kırmızısı. Kim il, ilçe başkanına daha yakın, daha emir kuluysa\" dedi.

YENİ HAKİMLERİ ELEŞTİRDİ

Bugün çok kısa süre, hatta 15-20 gün staj yapmış olan hakimlerin ilk derece mahkemelerinde kürsüde olduğunu öne süren Feyzioğlu, şunları ekledi:

\"Maalesef çok üzülerek söylüyorum yemyeşil bir şekilde kürsüye çıkıyorlar, gözlerinde bir korku, hayatlarında görmedikleri işlerle karşılaşıyorlar. Devletin tüm otoritesi ellerinde. Ama o otoriteyi kullanmaya yetecek tecrübe ve bilgileri yok. Korku içinde, ne yapacaklarını bilmiyorlar ve karara çıkması gereken işler habire erteleniyor. Bitmek üzere olan davalar bunların bilgisizliği yüzünden ertelenip duruyor. Toplum hayatı boşluk kaldırmaz. Bu boşluğu mafya tipi örgütlenmeler gelir doldurmaya kalkar. Nitekim başlamıştır, haberlerini alıyoruz.\"

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