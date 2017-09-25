Feyzioğlu ve avukatlardan Baro Başkanı'na saldırı protestosu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Şanlıurfa\'da meslektaşlarıyla birlikte Baro Başkanı Ahmet Tüysüz\'ün Viranşehir Adliyesi\'nde polisler tarafından sözlü ve fiziki şiddete uğradığı iddiasıyla adliye önünde alkışlarla protestoda bulundu. Feyzioğlu, konuyla ilgili 2 müfettişin olaya karıştığı söylenen polisleri soruşturmak üzere görevlendirildiğini söyledi.

Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz\'ün, bir müvekkilinin ifadesine katılmak için geçen Cumartesi günü gittiği Viranşehir Adliyesi\'nde bazı polisler tarafından sözlü ve fiziki şiddetine maruz kaldığı iddiası üzerine kente gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve çevre illerin barosuna kayıtlı yaklaşık 300 avukat, Şanlıurfa Barosu\'ndan adliye bahçesine kadar alkışlarla yürüdü.

Burada konuşan Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, kendisine destek veren meslektaşlarına teşekkür ederek, Viranşehir Adliyesi\'nde başına gelen olayın takipçisi olacağını belirtti. Ardından cübbesini giyerek avukatlara destek vermek için bahçeye gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, polis şiddetini kınayarak şunları söyledi:

\"Böyle bir olay üzerine ülkenin her yerinde baro başkanlarımızın gelmesi burada böyle bir dayanışmanın sergilenmesi mutluluk vericidir. Keşke bu olay olmasaydı. Geldiğimiz günden itibaren Şanlıurfa Valimiz, İl Emniyet Müdürü ve Başsavcımızla bu konuyu görüştük. Bu görüşmelerin sonucunda herkes bu yaşananlardan üzgündür. \'İyi ki oldu diyen\' yoktur. Aldığımız bilgi şudur; 2 müfettiş olaya karıştığı söylenen polisleri soruşturmak üzere görevlendirildi. Kamera kayıtları muhafaza altına alınmıştır. Bu konuyla ilgili adli soruşturma başlamıştır. Mülki idare amirleri bu olayın gereğini titizlikle en kısa sürede yapılacağını sözünü bize verdiler. Bizler de bu işin takipçisi olacağız.\"

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı Şanlıurfa Adliyesi girişinde alkışlarla olayı protesto eden avukatlar, daha sonra olayın yaşandığı Viranşehir Adliyesi\'ne hareket etti.



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