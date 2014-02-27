Feyzioğlu: Seks kasetlerine 'neresi özel, genel hayat genel!' diyenler...

Türkiye Baralor Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin, "Siyaset, yatak odalarına kurulan gizli kameralarla şekillendirilirken, bu görüntüleri siyasi malzeme yapıp, "neresi özel, genel hayat genel!" diyenler, kendileriyle ilgili olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ise demediklerini bırakmıyor” dedi

Yazılı açıklamasında hem iktidarı hem muhalefeti eleştiren Feyzioğlu şu açıklamada bulundu:

“Muhalefet de, siyasetini maalesef bu kayıtlar üzerine kuruyor. Bu ülkede, temel haklar, Başbakan’ın ve bakanların canı yandığında ve yalnızca onlarla sınırlı olarak hatırlanmamalıdır"

Önerilerde bulundu

Feyzioğlu, Türkiye'nin demokrasi standartlarını yükseltmesi gerektiğini söyledi ve bazı önerielerde bulundu.

İnternet, MİT ve HSYK yasalarında yapılan değişiklerden vazgeçilmesi ile dijital verilerin tek başına delil sayılması ve gizli tanık kurumunun tamamen kaldırılması öneriler arasında.

Feyzioğlu bu düzenlemelerden vazgeçildiği takdirde, Türkiye demokrasisinin standartlarının yükseleceğini savundu.