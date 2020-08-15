Feyzioğlu'nun Antalya Barosu Başkanı Balkan hakkında ‘hakaret’ iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu’nun Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan hakkında ‘hakaret’ iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayet sonrası başlatılan soruşturmada ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verildi.

TBB Başkanı Feyzioğlu’nun hakaret olarak kabul ederek şikayette bulunduğu ‘basit bir yalancısınız’ sözlerinin hakaret unsuru taşımadığı ifade edilen kararda, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım, rahatsız edici ve nezaket dışı olarak değerlendirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararını sosyal medyadan duyuran Balkan, şunları söyledi:

“ TBB Başkanlık Makamı’nı işgal eden, tarihsel olarak bütün meşruiyetini yitirmiş ve iktidarın uzantısı haline gelmiş olan Metin Feyzioğlu’nun hakkımda yaptığı suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kovuşturmaya Yer Olmadığına” karar verilmiştir.”

Soruşturmaya konu olan paylaşım

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun şikayeti üzerine Balkan hakkında başlatılan soruşturma konusu paylaşım şu şekilde:

“Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediğim için genel kurula çağıran arkadaşlarımız aynı paydada nasıl buluşacaklar, bunlar Cumhuriyet Bayramı bildirisinde buluşamadılar… Şimdi nasıl olacak da TBB’yi yıkma noktasında buluşacaklar…”

Bu sözler TBB Başkanı Sayın Av. Metin Feyzioğlu’na ait. Sayın Feyzioğlu, basit bir yalancısınız. Çırpındıkça çamura bulanıyorsunuz. Fermanlı bir ölüm kuşu, satırı çalan cellat olmaya soyunmuş gibisiniz. Her ne olursa olsun, bu canlar bu yüreklerde olduğu sürece adalet, demokrasi ve hukuk mücadelesini sürdüreceğiz; size rağmen…”