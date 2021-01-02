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Feyza Nur Saydam'ın ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok

02 Ocak 2021 17:18

Gaziantep'te yılbaşı gecesi 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren lise öğrencisi Feyza Nur Saydam'ın ailesinin avukatı Yunus Emre Ceylan, "İntihar veya düşme şüphesi üzerinde duruluyor ama cinayet ihtimali yok" dedi.

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