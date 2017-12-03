Feyyaz Uçar: "Benzemez kimse sana Vodafone Park"

\"Gollerden sonra 2-3 dünyadan kopuyorsunuz\"

Beşiktaş Genel Sekreteri Ürkmezgil: \"Şanlı tarihimizi bu tür etkinliklerle anmaktan memnuniyet duyuyoruz\"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy: \"Beşiktaş\'ın en büyük destekçisiyiz\"

\"Beşiktaş tarihinin unutulmayanlarını anıyoruz\"

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde Vodafone Park\'da Beşiktaş\'ın ana sponsoru Vodafone\'un düzenlemiş olduğu \"unutulmayANLAR\" buluşmasının ilk konuğu Feyyaz Uçar oldu.

Organizasyonda Feyyaz Uçar, 1990-91 sezonu lig kupası anılarını anlattı. Buluşmaya Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy\'un yanı sıra \"Vodafone KaraKartal Hareketi\"ne üye aboneler de katıldı.

16 sezonda 320 lig maçında 170 golle Beşiktaş\'ın Türkiye Ligi\'ndeki en büyük golcüsü olarak bilinen Feyyaz Uçar, 1990-91 sezonu lig kupası anılarını anlattı. O sezon Beşiktaş\'ı 2-0\'dan 2-3\'lük galibiyete taşıyan isimlerden olan Feyyaz, dinleyicilerle şampiyonluğun hikâyesini paylaştı. 1990-91 sezonu lig kupası bir kez daha Feyyaz\'ın ellerinde yükseldi.

FEYYAZ UÇAR: \"BENZEMEZ KİMSE SANA VODAFONE PARK\"

\"UnutulmayANLAR\" buluşmasında, Beşiktaş\'ı Galatasaray karşısında 2-3\'lük galibiyete taşıdığı üçüncü golün hikayesini ve o anlarda yaşadıkları anlatan Feyyaz Uçar, \"O gün maça çok iyi başlamamıştık ve ilk yarıda 2 - 0 da geri düşmüştük. Ama pes etmeyen, mücadeleyi bırakmayan, yenileneceğine inanmayan bir kadroyla sahadaydık. Önce Ali\'nin golleri ile durumu 2 - 2 yaptık. Sonra bana bir pas geldi. Mehmet benden daha müsait durumdaydı ve topu ona verdim. Mehmet şutunu attı ama top kaleciden döndü. O sırada kademeye girmek isteyen takım arkadaşlarım oldu fakat uzak mesafedelerdi. Ben dönen topu takip ettim ve net bir ayak içi vuruşu ile topu ağlara gönderdim. O anda neler hissettiğim hep sorulur. İnanın gollerden sonra çok şey hissedilmiyor. 2-3 saniye dünyadan kopuyorsunuz, bir boşlukta hissediyorsunuz kendinizi. En azından bana öyle oluyor. Sonra içinizden koşmak geliyor. Ardından, hele ki bir de galibiyet golünü attıysanız, müthiş bir huzur ve özgüven hissi geliyor\" dedi.

\"GOLLERDEN SONRA 2-3 DÜNYADAN KOPUYORSUNUZ\"

Beşiktaş\'ın efsane golcüsü Feyyaz Uçar, \"Dünyada ve Türkiye\'de pek statta oynadın ya da bulundun. O statlarla Vodafone Park\'ı karşılaştırırsan neler söylersin?\" sorusuna \"Benzemez kimse sana derim. Vodafone Park ambiyansı ile müthiş bir stat. Taraftar sesiyle, gücüyle maça öyle etkin bir şekilde dahil olabiliyor ki... Birçok statta oynadım. Bu stadın keyfi inanın hiçbir yerde yok\" diye konuştu.

Vodafone Park\'ın Türkiye\'nin ilk akıllı stadı olması nedeniyle de gurur duyduğunu belirten Feyyaz Uçar, \"Ben teknolojinin futbola girmesine karşı olanlardan değilim; karşı olanları da pek anlamıyorum açıkçası. Futbolda doğru işler yapılması, doğru kararlar alınması isteniyorsa bence teknolojinin desteği olmazsa olmaz. Önümüzdeki günlerde de teknolojinin futbola katkısının giderek artacağını düşünüyorum\" açıklamasını yaptı.

\"ŞANLI TARİHİMİZİ BU TÜR ETKİNLİKLERLE ANMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ\"

Organizasyona katılan Beşiktaş\'ın Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise, \"Beşiktaş\'ımızın başarı, centilmenlik, rekorlar ve fedakarlıklarla dolu tarihini bu tür etkinliklerle anmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamlı buluşmada, kulübümüzün sembol isimlerinden sevgili Feyyaz Uçar\'la bu heyecan dolu günlere geri dönmek oldukça özeldi. Sportif başarısının yanı sıra, centilmen kişiliği ile de Beşiktaş\'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Feyyaz Uçar\'a ve bu etkinliğin gerçekleşmesinde önemli katkısı bulunan yol arkadaşımız Vodafone\'a içtenlikle teşekkür ediyorum. Hem geçmişiyle hem de gelecek vizyonuyla dünya kulübü olarak adından söz ettirmeye devam eden camiamızın simge isimleri ile \'unutulmayANLAR\' buluşmalarını önümüzdeki günlerde de sürdüreceğimizi açıklamaktan ayrıca mutluyum\" ifadelerini kullandı.

\"BEŞİKTAŞ TARİHİNİN UNUTULMAYANLARINI ANIYORUZ\"

Beşiktaş\'ın en büyük destekçisi olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise, \"Beşiktaş\'a sponsorluğumuzdan bugüne çok güçlü bir pazarlama ve iletişim planıyla Beşiktaş ve Vodafone Park markalarına önemli yatırımlar yaptık. Beşiktaş tarihindeki unutulmayan olaylardan yola çıkarak düzenlediğimiz \'unutulmayANLAR\' buluşmaları da Vodafone KaraKartallılara sunduğumuz ayrıcalıklardan biri. Beşiktaş, 114 yıllık tarihi boyunca taraftarlarına ve Türk sporuna unutulmaz an ve anılar kazandırdı. Bu anları ve bu anlarda fark yaratarak bulunan kişileri kulübün unutulmayan değerleri arasında görüyoruz. Buradan hareketle hayata geçirdiğimiz ünlü buluşmalarımızın ilkini Beşiktaş\'ın efsane futbolcularından Feyyaz Uçar\'ın katılımıyla gerçekleştirdik. Beşiktaş\'ta uzun yıllar top koşturan Feyyaz\'ın şampiyonluk anılarını dinlemekten büyük keyif aldık. Değerli anılarını bizimle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Feyyaz Uçar\'ın açıklamaları

-Ahmet Ürkmezgil\'in açıklamaları

-Engin Aksoy\'un açıklamaları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)