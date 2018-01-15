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Spor

Feyenoord'un Van Persie korkusu

Feyenoord, Van Persie'yi deneyecek

15 Ocak 2018 11:25

Van Persie ile transfer görüşmeleri yapan Feyenoord, Hollandalı futbolcunun, hem maç eksiği hem de fiziksel durumlarındaki belirsizlik nedeniyle Rotterdam kulübünün kiralama opsiyonunu düşündüğü ileri sürüldü.

Hollanda'da yayın yapan RTV Rijnmond kanalının yayınladığı haberde, Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırmak üzere olan Van Persie konusunda farklı bir plan olduğu kaydedildi.

Buna göre Rotterdam kulübünün, 34 yaşındaki forveti bonservisiyle almak yerine ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Fiziksel anlamda güven vermediği belirtilen Van Persie konusunda Feyenoord’un 6 aylık bir deneme yapacağı ve duruma göre bonservisiyle kadrosuna katacağı vurgulandı.

Fenerbahçe’deki sözleşmesi de 6 ay sonra bitecek Van Persie için kiralama formülü üzerinde durulacağı aktarıldı.(Sözcü/Skor)

 

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