Feyenoord'un kaptanı Kuyt: Her zaman her yerde en büyük Fener

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u 1-0 yendiği maçın ardından eski Sarı-lacivertli oyuncu Dirk Kuyt röportajının sonunda "Her zaman her yerde en büyük Fener" dedi.

Feyenoord kaptanı Dirk Kuyt, 1-0 yenildikleri Fenerbahçe maçını yorumlarken, "Sonuç bizi hayal kırıklığına uğrattı. Maçın zor olacağını biliyorduk. Bize galibiyet yetmiyordu. 2 farklı galip gelmemiz lazımdı. Onlar gol atınca da işimiz daha da zorlaştı. Birinci yarı bulduğumuz pozisyonlarda biraz şanssızdık" ifadesini kullandı.

"Fenerbahçe'nin benim için ne anlama geldiğini herkes biliyor." diyen Kuyt, "Feyenoord'un kazanmasını istiyorum. Ancak bundan bundan sonra Avrupa'da da ligde de Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum." diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu sözlerini, "Her zaman her yerde en büyük Fener" sözleriyle tamamladı.